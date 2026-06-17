Feuerwehr München

FW-M: Rettung auf Baustelle mittels Drehleiter (Maxhof)

München (ots)

Mittwoch, 17. Juni 2026, 8.22 Uhr

Königswieser Straße

Am frühen Mittwochvormittag verletzte sich ein Bauarbeiter bei einem Sturz schwer. Bei der Rettung des Mannes kam auch eine Drehleiter der Feuerwehr zum Einsatz.

Gegen 8.20 Uhr meldeten Mitarbeiter*innen auf einer Baustelle in der Königswieser Straße, dass ein Kollege ein Stockwerk abgestürzt sei. Da aufgrund der großen Fallhöhe von schwersten Verletzungen auszugehen war, alarmierte die Leitstelle zusätzlich zum Rettungsdienst auch ein Hilfeleistungslöschfahrzeug der Berufsfeuerwehr. Nach der Erstversorgung stellte sich schnell heraus, dass der 23-Jährige möglichst schonend gerettet werden musste. Hierfür forderten die Einsatzkräfte eine Drehleiter an. Mithilfe der Schleifkorbtrage und einer Vakuummatratze wurde der Patient, mittels der Drehleiter, liegend aus dem dritten Obergeschoss "auf Erdgleiche verbracht". Dort konnte er dem Rettungsdienst übergeben werden.

Der Verletzte wurde durch den Rettungsdienst und einen Notarzt in den Schockraum einer Münchner Klinik transportiert. Zum Unfallhergang hat die Polizei die Ermittlungen aufgenommen.

Zu diesem Einsatz liegen der Branddirektion München keine Fotos vor.

(rec)

Original-Content von: Feuerwehr München, übermittelt durch news aktuell