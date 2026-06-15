Feuerwehr München

FW-M: Gartenhütte brennt in der Nacht (Fröttmaning)

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München (ots)

Montag, 15. Juni 2026, 0.34 Uhr

Freisinger Landstraße

In der Nacht auf Montag ist es zum Brand eines Gartenhauses in Fröttmaning gekommen. Trotz intensiver Löscharbeiten ist das Gebäude komplett zerstört worden.

Gegen 0.30 Uhr meldete ein Autofahrer, der auf der Freisinger Landstraße unterwegs war, ein Feuer in einer Kleingartenanlage. Selbst der Disponent konnte am Telefon schon das Knistern des Brandes hören. Der Autofahrer blieb vor Ort, um die Einsatzkräfte an der Örtlichkeit einzuweisen.

Da die Gartenhütte bereits in Vollbrand stand, entschied der Einsatzleiter, mehrere Rohre zur Brandbekämpfung einzusetzen. Bei den Löschmaßnahmen sicherte ein Atemschutztrupp zwei im Gebäude gelagerte Gasflaschen und kühlte sie gleich in einem vorhandenen Brunnen.

Nach einer Stunde war das Feuer gelöscht, aber die Glutnester mussten mit einer Wärmebildkamera noch gefunden werden. Um drei Uhr rückten schließlich die letzten Einsatzkräfte vom Ort des Geschehens ab. Das Gebäude konnte trotz intensiver Maßnahmen durch die Feuerwehr nicht gerettet werden. Personen wurden bei dem Brand nicht verletzt.

Die Schadenshöhe und Brandursache werden von der Polizei ermittelt.

(pyz)

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