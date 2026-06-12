Feuerwehr München

FW-M: Freigängerin eingefangen (Aubinger Lohe)

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München (ots)

Freitag, 12. Juni 2026, 11:44 Uhr

Erlbachstraße

Nach langem Freigang konnten heute Einsatzkräfte der Feuerwehr München eine Pfaudame einfangen.

Über ein halbes Jahr wurde von Anwohnerinnen und Anwohnern immer wieder ein weiblicher Pfau um den Einsatzort gesichtet. In dieser Zeit wurden mehrere Fangversuche unternommen, aber der flugfähige Vogel war sich seiner Fähigkeiten bewusst und konnte stets fliehen. Auch den vergangenen Winter überstand das Tier ohne nennenswerte Einschränkungen und ist augenscheinlich in bester Gesundheit.

Heute meldete sich ein Hauseigentümer bei der Feuerwehr und teilte mit, dass die Vogeldame auf seinem Anwesen ihr Unwesen treibt. Ein Kleinalarmfahrzeug machte sich auf den Weg. Allerdings bestand wenig Hoffnung, da sich der Pfau bereits in der Vergangenheit den Fangversuchen der Feuerwehr erfolgreich entzogen hatte.

Dieses Mal unterlief der Freigängerin aber ein folgenreicher Fehler. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte, versuchte das Tier sich - in trügerischer Sicherheit - hinter Gartenmöbeln zu verstecken. Dies führte schlussendlich dazu, dass sie ihre Superkraft nicht ausspielen konnte und ein Wegfliegen unmöglich war. Mit zielsicherem Zugriff gelang es den Einsatzkräften schließlich, die Pfauendame unverletzt einzufangen.

Da die Pfauendame keinen Markierungsring trägt, konnte kein Besitzer ermittelt werden. Nach mehr als einem halben Jahr auf freiem Fuß endete ihr Abenteuer schließlich im Tierheim, wohin sie von den Einsatzkräften sicher gebracht wurde.

(pyz)

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