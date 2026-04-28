Feuerwehr München

FW-M: Notarzteinsatz per Winde: Rettung auf der A99 (Neuherberg)

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München (ots)

Dienstag, 28. April 2026, 11.07 Uhr

A99

Am Dienstag arbeiteten erfolgreich die unterschiedlichsten Rettungsorganisationen in und um München zusammen, um bei einem medizinischen Notfall auf der Autobahn zu helfen.

Die Feuerwehr München wurde am späten Vormittag zu einem Rettungseinsatz auf die A99 alarmiert. Auf einem Parkplatz kurz vor Neuherberg war es in einem Reisebus zu einem medizinischen Notfall gekommen.

Da der Rettungshubschrauber aufgrund der örtlichen Gegebenheiten nicht landen konnte, wurden der Notarzt und der Notfallsanitäter per Winde aus dem Hubschrauber heruntergelassen. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr München übernahmen mit einem Hilfeleistungslöschfahrzeug die Absicherung der Einsatzstelle sowie die Sperrung des Parkplatzes. Im weiteren Verlauf unterstützte ein Fahrzeug der Freiwilligen Feuerwehr Unterschleißheim die Maßnahmen zur Absicherung.

Die rettungsdienstliche Versorgung erfolgte durch einen Rettungswagen der Werkfeuerwehr der TU Garching. Dieser transportierte die etwa 72-jährige Patientin zur weiteren Abklärung in ein Münchner Klinikum.

Zur weiteren Entwicklung des Gesundheitszustands der betroffenen Person liegen der Feuerwehr München keine Informationen vor.

(ret)

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