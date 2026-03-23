Feuerwehr München

FW-M: Wochenendrückblick der Feuerwehr München für den 20. bis 22. März 2026

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München (ots)

Freitag, 20. März 2026; 19.05 Uhr - Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich Putzbrunner Straße/Therese-Giehse-Allee/Thomas-Dehler-Straße (Neuperlach-Süd)

Bei einem Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich Putzbrunner Straße, Thomas-Dehler-Straße und Therese-Giehse-Allee ist am Freitagabend eine Person verletzt worden. Die Feuerwehr München befreite den Mann mithilfe des hydraulischen Rettungssatzes aus seinem Fahrzeug.

Die Fahrer einer Limousine und eines Kleinwagens waren an der Kreuzung miteinander kollidiert. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Fahrer des Kleinwagens in seinem Fahrzeug eingeschlossen und musste von Einsatzkräften der Feuerwehr München mit technischem Gerät befreit werden. Dafür wurde eine große Seitenöffnung geschaffen, um eine möglichst schonende Rettung zu ermöglichen. Die Feuerwehr arbeitete dabei eng mit dem Rettungsdienst sowie dem Notarztdienst zusammen. Nachdem der Mann aus seinem Auto befreit worden war, brachten ihn die Rettungsdienstkräfte in den Schockraum einer Münchner Klinik. Die Insassen der Limousine waren unverletzt geblieben.

Während der Maßnahmen sicherten die Einsatzkräfte die Unfallstelle ab und beleuchteten sie. Zudem unterstützte die Feuerwehr das Verkehrsunfallkommando bei der Aufnahme des Unfalls und kümmerte sich um die auslaufenden Betriebsstoffe.

Im Bereich der Einsatzstelle kam es zeitweise zu Verkehrsbehinderungen. Der entstandene Sachschaden kann seitens der Feuerwehr nicht beziffert werden. Zur Unfallursache ermittelt das Unfallkommando der Polizei.

(ret)

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