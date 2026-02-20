Feuerwehr München

FW-M: Schneefallbezogene Einsätze im Stadtgebiet

München (ots)

Donnerstag, 19. Februar 2026, 13 Uhr

Stadtgebiet

Die angekündigten Schneefälle haben im Laufe des Tages auch die bayerische Landeshauptstadt erreicht. Trotz des anhaltenden Schneefalls verzeichnete die Feuerwehr insgesamt nur wenige unwetterbedingte Einsätze.

Der gegen 13 Uhr einsetzende Niederschlag ging stellenweise in sehr nassen, schweren Schnee über, der sich auf Bäumen und Sträuchern ablagerte und einzelne Äste stark belastete. Von Donnerstag, 15 Uhr, bis Freitag, 9.30 Uhr, rückte die Feuerwehr zu insgesamt 15 schneebedingten Einsätzen im Stadtgebiet aus. Der Großteil der Einsätze betraf abgebrochene oder abzubrechen drohende Äste, die Straßen und Gehwege blockierten. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr München konnten alle Einsätze zügig und mit geringem Aufwand abarbeiten. Es kam zu keinen Einschränkungen des Einsatzbetriebs, da die Anzahl an Einsätzen vergleichsweise gering war.

Verletzt wurde bei den Einsätzen niemand. Angaben zur Höhe des entstandenen Sachschadens konnte die Feuerwehr nicht machen.

