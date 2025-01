Feuerwehr München

FW-M: Anhänger herrenlos auf der A 95 (Forstenrieder Park)

München (ots)

Dienstag, 28. Januar 2025, 11.38 Uhr

A 95

Am Dienstagvormittag ist es auf der A 95 zu einem eher ungewöhnlichen Verkehrsunfall gekommen. Eine Person wurde verletzt.

Ein Transporter mit Anhänger war in Richtung Garmisch-Partenkirchen unterwegs, als sich der Anhänger plötzlich bei voller Fahrt löste und unkontrolliert über die Fahrbahn schleuderte.

Ein BMW konnte nicht mehr ausweichen und prallte in den führerlosen Anhänger. Beide Fahrzeuge kamen an der Leitplanke auf der linken Spur zum Stehen. Der E-Call des BMW setzte automatisch einen Notruf ab, der über die BMW-Notrufzentrale an die Integrierte Leitstelle gemeldet wurde.

Die Einsatzkräfte der Feuerwehr München sperrten die betroffenen Fahrspuren, sicherten die Unfallstelle, stellten den Brandschutz sicher und unterstützten die Polizei bei den Räumungsarbeiten. Der Fahrer des BMW wurde verletzt und vom Rettungsdienst in eine Münchner Klinik gebracht.

Die Höhe des Sachschadens ist der Feuerwehr nicht bekannt. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

Original-Content von: Feuerwehr München, übermittelt durch news aktuell