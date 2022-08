Feuerwehr München

FW-M: Zwei Brände zur selben Zeit (Fröttmaning/Neuhausen)

München (ots)

Montag, 8. August 2022, 21.47 Uhr

Heideweg/ Nibelungenstraße

Am Montagabend ist es in der Nähe der Allianz Arena zu einem Flächenbrand und in der Nibelungenstraße zu einem Pkw-Brand gekommen. Beide Feuer konnten schnell gelöscht werden.

Der Flächenbrand unweit der Allianz Arena wurde von einer Passantin entdeckt. Umgehend disponierte ein Mitarbeiter der Leitstelle mehrere Fahrzeuge zu dem Brand. Der Einsatzleiter teilte die Einheiten auf, um das inzwischen auf etwa 150 Quadratmeter lodernde Feuer von zwei Seiten gleichzeitig zu löschen. Dadurch konnte der Brand in wenigen Minuten gelöscht und der Einsatz der Feuerwehr nach 30 Minuten beendet werden. Die Höhe des entstandenen Sachschadens kann seitens der Feuerwehr nicht beziffert werden.

Der brennende Pkw in der Nibelungenstraße wurde von mehreren Passanten und Passantinnen beobachtet.

Als das Hilfeleistungslöschfahrzeug dort eintraf, fand die Besatzung einen VW Touran in Flammen vor. Sie konnte auch diesen Brand innerhalb von 30 Minuten löschen. An dem Fahrzeug entstand Totalschaden. Ein in unmittelbarer Nähe geparkter SUV wurde durch die Hitzeentwicklung in Mitleidenschaft gezogen. Auch hier kann die Feuerwehr die Höhe des Sachschadens nicht beziffern.

Zur Brandursache ermittelt die Polizei.

Eingesetzte Kräfte: Berufsfeuerwehr und Freiwillige Feuerwehr Zu diesem Einsatz liegen der Branddirektion München keine Fotos vor. (ret)

Original-Content von: Feuerwehr München, übermittelt durch news aktuell