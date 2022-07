Feuerwehr München

FW-M: Herd in Brand (Obersendling)

München (ots)

Mittwoch, 27. Juli 2022, 6.25 Uhr

Meglingerstraße

Am Morgen ist es in einem Mehrfamilienhaus zu einem Brand in einer Küche gekommen. Verletzt wurde niemand.

Die Bewohnerin der Brandwohnung bemerkte plötzlich Rauch in ihrer Wohnung. Als sie in der Küche nachsah, bemerkte sie, dass ihr Herd brannte. Sie schnappte sich ihre kleine Tochter, flüchtete ins Freie und rief die Feuerwehr.

Eine in der Nähe befindliche Polizeistreife war als erstes an der Einsatzstelle und räumte das Gebäude. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr löschten schnell mit einem Atemschutztrupp und einem C-Rohr die Flammen. Ein weiterer Trupp kontrollierte, ob darüberliegende Wohnungen verraucht waren. Dies war nicht der Fall.

Nachdem die Wohnung vom Rauch befreit war, konnte die Familie wieder zurück in ihre Wohnung.

Die Höhe des Sachschadens sowie die Brandursache sind unklar.

Eingesetzte Kräfte: Berufsfeuerwehr und Freiwillige Feuerwehr Zu diesem Einsatz liegen der Branddirektion München keine Fotos vor. (sco)

Original-Content von: Feuerwehr München, übermittelt durch news aktuell