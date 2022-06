FW-M: Zimmerbrand mit einer verletzten Person (Au-Haidhausen)

München (ots) - Mittwoch, 1. Juni 2022, 19.17 Uhr Wilhelmstraße Das beherzte Eingreifen eines Nachbarn hat einer 79-jährigen Frau in Schwabing das Leben gerettet. Der 28 Jahre alte Mann bemerkte in seiner Wohnung im fünften Obergeschoss, dass im vierten Stock ein Rauchwarnmelder ausgelöst hatte. Er kletterte über die Feuerleiter auf den Balkon seiner 79-jährigen Nachbarin. Diese war in der Wohnung gestürzt und ...

mehr