FW-M: Sicheres Grillen - Tipps der Feuerwehr

München (ots) - Montag, 2. Mai 2022, 13.10 Uhr Schäftlarnstraße Am Montagmittag ist auf dem Gelände des Heizkraftwerks Süd ein Hochregal in einer Lagerhalle in Brand geraten. Personen kamen nicht zu Schaden. Mehrere Personen hatten das Feuer bemerkt und die Integrierte Leitstelle angerufen. Ein Großaufgebot an Einsatzkräften rückte an. In einer Lagerhalle waren verschiedene Materialien in einem Hochregal in Brand ...

mehr