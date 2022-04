Feuerwehr München

FW-M: Wohnung vorübergehend unbewohnbar (Aubing-Ost)

München (ots)

Sonntag, 24. April 2022, 19.15 Uhr

Ravensburger Ring

Am Sonntagabend ist es in einer Wohnanlage zu einem Küchenbrand gekommen. Die Wohnung ist vorübergehend unbewohnbar.

Mehrere Anwohnerinnen und Anwohner meldeten der Integrierten Leitstelle München, dass starker Rauch und schließlich Flammen aus dem Fenster eines Mehrparteienhauses dringen würden.

Als die alarmierten Kräfte eintrafen, wurden diese bereits von den vier in der Brandwohnung lebenden Personen auf der Straße erwartet. Sie teilten dem Einsatzleiter mit, dass ihre Küche in Brand geraten sei und sich niemand mehr in der Wohnung befände.

Umgehend begannen die Feuerwehrleute, den Brand zu bekämpfen. Dazu ging ein Trupp mit Atemschutz in den dritten Stock. Dort setzten die Einsatzkräfte einen Rauchschutzvorhang an der Wohnungstür, um bei Betreten des Appartements eine Ausbreitung des Brandrauches in das Treppenhaus zu verhindern. Zeitgleich belüfteten weitere Einsatzkräfte das Gebäude mit einem Hochleistungslüfter.

Nach wenigen Minuten war das Feuer in der Küche gelöscht und der Einsatz der Feuerwehr beendet. Durch die starke Verrußung ist die Wohnung derzeit unbewohnbar.

Der entstandene Sachschaden wird seitens der Feuerwehr nach ersten Einschätzungen auf etwa 15.000 Euro beziffert.

Zur Brandursache ermittelt das Fachkommissariat der Polizei.

Eingesetzte Kräfte: Berufsfeuerwehr und Freiwillige Feuerwehr

Zu diesem Einsatz liegen der Branddirektion München keine Fotos vor.(ret)

