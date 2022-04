Feuerwehr München

FW-M: Drei Wohnungen unbewohnbar (Neuperlach)

München (ots)

Montag, 18. April 2022, 12.54 Uhr

Kafkastraße

Via Notruf meldeten mehrere Anrufer der Integrierten Leitstelle eine schwarze Rauchsäule in Neuperlach. Mehrere Einheiten von Berufsfeuerwehr und Freiwilliger Feuerwehr wurden an die Einsatzstelle in der Kafkastraße beordert.

Schnell war klar, dass ein Brand auf einem Balkon im sechsten Obergeschoss eines Wohnhauses die Ursache für die Rauchsäule war. Aufgrund der baulichen Gegebenheiten wurden umgehend weitere Einsatzkräfte alarmiert. Mehrere Atemschutztrupps gingen im Gebäude zur Menschenrettung und Brandbekämpfung vor. Zeitgleich wurde ein Löschangriff durch ein sogenanntes Wenderohr an einer Drehleiter eingeleitet.

Das Feuer griff auf die Balkone im siebten und achten Obergeschoss über. In allen drei Geschossen brannten Einrichtungsgegenstände auf den Balkonen, die durch den schnellen Einsatz des Wenderohres zügig gelöscht werden konnten.

Nach etwa 40 Minuten konnte die Rückmeldung "Feuer aus" gegeben werden. Als Folge der Flammen sind die drei betroffenen Wohnungen im sechsten, siebten und achten Obergeschoss derzeit unbewohnbar.

Der Sachschaden kann von der Feuerwehr nicht benannt werden. Zur Klärung der Brandursache hat das Fachkommissariat der Polizei München die Ermittlungen aufgenommen. Es gab keine Verletzten bei diesem Einsatz.

Eingesetzte Kräfte: Berufsfeuerwehr und Freiwillige Feuerwehr Zu diesem Einsatz liegen der Branddirektion München keine Fotos vor.

