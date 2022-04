Feuerwehr München

FW-M: Feuer aus. Eingesetzte Kräfte: Nachbar (Haidhausen)

Bild-Infos

Download

München (ots)

Freitag, 15. April 2022, 14.15 Uhr

Rablstraße

"Gott zur Ehr, dem Nächsten zur Wehr" - an manchen Tagen hilft "der Nächste" in Persona des Nachbarn auch einfach selbst mit - bei der Wehr und sichert sich somit auch die Ehr. Von diesem Leitsatz der Feuerwehren inspiriert, fühlte sich ein engagierter Nachbar berufen, die Feuerwehr am Karfreitag in der Rablstraße zu unterstützen.

Kurz nach 14 Uhr wurde via Notruf ein brennender Blumenkübel auf einem Balkon gemeldet. Die integrierte Leitstelle alarmierte einen Löschzug der Berufsfeuerwehr an die Einsatzadresse. Schnell war klar, dass sich das Ausmaß des Feuers in einem überschaubaren Rahmen hält und der Nachbar bereits die ersten Löschmaßnahmen eingeleitet hatte.

Mit Hilfe des nachbarlichen Gartenschlauchs konnte ein Übergreifen des Feuers auf den Balkon verhindert werden. Da sich der Einsatzleiter bei diesem Einsatz im Rahmen der Verhältnismäßigkeit nicht für einen gewaltsamen Zutritt zur Wohnung entschieden hat, wurde die Wohnungstür mit Hilfe eines Sperrwerkzeugs geöffnet.

Durch einen Feuerwehrmann auf dem darüberliegenden Balkon ist der Löschangriff mit Hilfe einer Gießkanne "intensiviert" worden. Aufgrund des beherzten Eingreifens des Nachbarn konnte jeglicher Sachschaden verhindert werden.

Eingesetzte Kräfte: Berufsfeuerwehr

(saur)

Original-Content von: Feuerwehr München, übermittelt durch news aktuell