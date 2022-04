FW-M: Angebranntes Essen endet im Krankenhaus (Hasenbergl)

München (ots) - Mittwoch, 13. April 2022, 16.01 Uhr Thierschplatz Gestern Nachmittag ist ein Mann im U-Bahnhof Lehel in den Gleisbereich gestürzt. Der 50-jährige Mann stolperte am Bahnsteig und fiel anschließend in den Gleisbereich der stadteinwärts fahrenden U-Bahnlinie 4. Der Fahrer des einfahrenden Zuges sah den Gestürzten rechtzeitig und brachte seine Bahn mit einer Vollbremsung zum Stehen. Dabei kollidierte die ...

mehr