FW-M: Brand selbst gelöscht (Untersendling)

München (ots) - Montag, 11. April 2022, 19.25 Uhr Riesstraße Durch die Überwachung mittels einer Brandmeldeanlage in einem sechsstöckigen Wohngebäudekomplex wurde ein Brand in einem Müllraum bereits in der Entstehungsphase erkannt. Täglich werden zahlreiche Einsätze mit dem Meldebild "Auslösung Brandmeldeanlage" bei der Feuerwehr München abgearbeitet. In einem überwiegenden Anteil sind technische Defekte, ...

mehr