FW-M: Warmes Bad für eine Ente (Ramersdorf)

München (ots) - Donnerstag, 7. April 2022, 14.33 Uhr Schleißheimer Straße Am gestrigen Nachmittag ist die Fassade eines Einkaufszentrums in Brand geraten. Der Gebäudebeauftragte bemerkte, dass Rauch aus der Alufassade in der Nähe einer Nebeneingangstüre drang und alarmierte die Feuerwehr. Mit mehreren Feuerlöschern versuchten die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Gebäudebeauftragten den Brand zu löschen. Dies ...

mehr