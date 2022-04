Feuerwehr München

FW-M: Sturz von Plattform (Ramersdorf)

Donnerstag, 7. April 2022, 15.56 Uhr

St.-Martin-Straße

Am Donnerstagnachmittag ist ein 62-jähriger Arbeiter von einer Plattform gestürzt. Dabei zog er sich schwere Verletzungen im Bereich des Kopfes zu.

Seine Kollegen bemerkten den Sturz und setzten umgehend einen Notruf ab. Als die alarmierten Kräfte von Feuerwehr und Rettungsdienst eintrafen, wurden sie durch Baustellenmitarbeiter empfangen. Zusammen gingen sie in das zweite Obergeschoss des Rohbaus. Die Handwerker teilten den Einsatzkräften mit, dass ihr Kollege von der etwa zwei Meter hohen Plattform auf den Kopf gefallen sei. Die Besatzung eines Hilfeleistungslöschfahrzeuges leitete umgehend die medizinische Erstversorgung ein. Diese wurde wenig später durch die Notarztbesatzung intensiviert.

Während der Versorgung bereiteten die Feuerwehrkräfte die Rettung des Verunfallten vor. Dafür kam eine Schleifkorbtrage und der Baukran zum Einsatz. Nachdem der Patient versorgt und in der Schleifkorbtrage gelagert war, befestigten die Rettungskräfte diese, zusammen mit einem Feuerwehrmann der Höhenrettungsgruppe an dem Kranhaken.

So konnte der Gestürzte so schonend wie möglich auf Erdgleiche gebracht und wieder an den Rettungsdienst übergeben werden.

Anschließend transportierte die Notarztbesatzung den Schwerverletzten in den Schockraum einer Münchner Klinik.

Die Polizei ermittelt zum Unfallhergang.

Eingesetzte Kräfte: Berufsfeuerwehr

