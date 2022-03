FW-M: Frau stirbt bei Kollision mit Güterzug (Lerchenau)

Frankfurt (ots) - Die Aktion ist spektakulär: Noch niemals zuvor hat ein US-Präsident so viel Öl aus der strategischen Reserve des Landes auf den Markt geworfen. Rund 180 Millionen Barrel sollen es werden. Das entspricht in etwa einem Drittel der gesamten Reserve und fast dem globalen Ölverbrauch von zwei Tagen. Die russischen Ölexporte, die Joe Biden am liebsten ganz unterbinden würde, machen etwa 4 bis 5 Millionen ...

