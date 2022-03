FW-M: Pkw in Vollbrand (Forstenried)

München (ots) - Dienstag, 22. März 2022, 23.16 Uhr Herterichstraße Am späten Dienstagabend ist bei einem Kellerbrand ein Mann verletzt worden. Eine Waschmaschine geriet in Brand und verursachte einen hohen Sachschaden in einem Reihenhaus. Als die alarmierten Kräfte eintrafen, hatte der Bewohner bereits das Gebäude verlassen. Der 52-jährige Mann hatte selbst versucht das Feuer im Kellerbereich zu löschen und sich ...

