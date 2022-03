FW-M: Bewohner bei Kellerbrand verletzt (Solln)

Feuerwehr München

Dienstag, 22. März 2022, 23.16 Uhr

Herterichstraße

Am späten Dienstagabend ist bei einem Kellerbrand ein Mann verletzt worden. Eine Waschmaschine geriet in Brand und verursachte einen hohen Sachschaden in einem Reihenhaus.

Als die alarmierten Kräfte eintrafen, hatte der Bewohner bereits das Gebäude verlassen. Der 52-jährige Mann hatte selbst versucht das Feuer im Kellerbereich zu löschen und sich dabei Verbrennungen zugezogen. Er wurde durch ein Rettungsdienstteam erstversorgt und mittelschwer verletzt in ein Münchner Krankenhaus transportiert.

Währenddessen ging ein Atemschutztrupp in den Keller vor und leitete die Löschmaßnahmen ein. Diese zeigten nach wenigen Minuten Wirkung. Zeitgleich wurden die restlichen Räumlichkeiten von einem weiteren Trupp kontrolliert.

Abschließend wurde das Gebäude belüftet, um den giftigen Brandrauch zu entfernen. Zusätzlich wurde das Haus durch einen Mitarbeiter der Stadtwerke München stromlos geschaltet.

Durch die Verrußung ist das Haus derzeit unbewohnbar. Ersten Schätzungen zufolge entstand ein Sachschaden in Höhe von 100.000 Euro.

Eingesetzte Kräfte: Berufsfeuerwehr und Freiwillige Feuerwehr

Zu diesem Einsatz liegen der Branddirektion München keine Fotos vor. (sco)

