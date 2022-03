FW-M: Pkw-Überschlag (Au-Haidhausen)

München (ots) - Brände in der Nacht (Hasenbergl/Laim) Freitag, 18. März 2022, 03.16 Uhr und 06.09 Uhr Schleißheimer Straße/Riegerhofstraße In der Nacht auf Freitag hat es in einer Wohnanlage in der Schleißheimer Straße und wenige Stunden später in einer Umkleide des SV Laim in der Riegerhofstraße gebrannt. An beiden Objekten entstand ein Sachschaden in Höhe von je etwa 10.000 Euro. Bei dem Brand in der ...

