Feuerwehr München

FW-M: Brände in der Nacht (Hasenbergl/Laim)

München (ots)

Brände in der Nacht (Hasenbergl/Laim) Freitag, 18. März 2022, 03.16 Uhr und 06.09 Uhr Schleißheimer Straße/Riegerhofstraße

In der Nacht auf Freitag hat es in einer Wohnanlage in der Schleißheimer Straße und wenige Stunden später in einer Umkleide des SV Laim in der Riegerhofstraße gebrannt. An beiden Objekten entstand ein Sachschaden in Höhe von je etwa 10.000 Euro.

Bei dem Brand in der Schleißheimer Straße handelte es sich um einen Zimmerbrand. Als die alarmierten Kräfte eintrafen, hatte die Bewohnerin der Schadwohnung das Gebäude bereits verlassen. Bewohnerinnen und Bewohner umliegender Wohnungen waren ebenfalls bereits ins Freie geflüchtet. Ein Trupp, ausgerüstet mit Atemschutz und Material zur Brandbekämpfung, begab sich in die Wohnung im Hochparterre. Dort fanden die Einsatzkräfte mehrere brennende Einrichtungsgegenstände und einen Hund vor. Bevor die Feuerwehrkräfte die Löschmaßnahmen einleiteten, retteten sie den Hund und übergaben diesen an die Besitzerin. Dann löschten sie das Feuer.

Nachdem die Einsatzkräfte die Wohnung belüftet und die Bewohnerin der Brandwohnung ambulant versorgt hatten, konnten auch alle anderen Evakuierten in das Gebäude zurückkehren. Die Geschädigte und ihr Hund kamen für die Nacht bei einem Nachbarn unter. Die Brandwohnung ist derzeit unbewohnbar.

In einer Umkleide des SV Laim brannte um kurz nach 6 Uhr morgens ein elektrischer Heizlüfter. Eine Raumpflegerin entdeckte den Brand und informierte die Feuerwehr. Ein Trupp mit Atemschutz und einem C-Rohr löschte das Feuer. Anschließend belüfteten die Feuerwehrkräfte die Umkleide mit einem Hochleistungslüfter. Der Einsatz für die Feuerwehr war nach vierzig Minuten beendet. Es gab keine Verletzten.

Zu beiden Bränden ermittelt das Fachkommissariat der Polizei.

Eingesetzte Kräfte: Berufsfeuerwehr und Freiwillige Feuerwehr

Zu diesen Einsätzen liegen der Branddirektion München keine Fotos vor. (ret)

Original-Content von: Feuerwehr München, übermittelt durch news aktuell