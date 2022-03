FW-M: Lastwagen landet im Straßengraben (Obermenzing)

München (ots) - Dienstag, 15. März 2022, 23.55 Uhr Augustenstraße Das beherzte Eingreifen eines Mitarbeiters hat einen höheren Schaden in einem Gastronomiebetrieb verhindert. Als in den späten Abendstunden plötzlich Rauch aus der Küche drang, rief ein Mitarbeiter den Notruf. Während die Einsatzkräfte auf dem Weg zum Brand waren, fingen bereits die Bediensteten an, den Brand, der in der Küche ausgebrochen war, zu ...

mehr