Feuerwehr München

FW-M: Brand schon fast gelöscht (Maxvorstadt)

München (ots)

Dienstag, 15. März 2022, 23.55 Uhr

Augustenstraße

Das beherzte Eingreifen eines Mitarbeiters hat einen höheren Schaden in einem Gastronomiebetrieb verhindert.

Als in den späten Abendstunden plötzlich Rauch aus der Küche drang, rief ein Mitarbeiter den Notruf. Während die Einsatzkräfte auf dem Weg zum Brand waren, fingen bereits die Bediensteten an, den Brand, der in der Küche ausgebrochen war, zu löschen.

Als die Kräfte der Feuerwehr das Lokal erreichten, war der Brand fast gelöscht, sie mussten nur noch Nachlöscharbeiten durchführen und umliegende Bereiche mit einer Wärmebildkamera kontrollieren. Den Brandrauch beseitigten sie mit einem Lüftungsgerät.

Bei den Löschmaßnahmen verletzte sich ein etwa 40-jähriger Mitarbeiter. Er wurde durch Rettungsdienstpersonal versorgt und im Anschluss in eine Münchner Klinik transportiert.

Aufgrund der schnellen Maßnahmen der Belegschaft hielt sich der Brandschaden in Grenzen. Die Schadenshöhe kann nicht genannt werden.

Eingesetzte Kräfte: Berufsfeuerwehr

Zu diesem Einsatz liegen der Branddirektion München keine Fotos vor.

(pyz)

Original-Content von: Feuerwehr München, übermittelt durch news aktuell