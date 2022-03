FW-M: Flammenschein weithin sichtbar (Riem)

München (ots) - Freitag, 11. März 2022, 12.33 Uhr Longinusstraße Am Freitagmittag hat der Dachstuhl eines im Rohbau befindlichen Hauses gebrannt. Bauarbeiter entdeckten das Feuer und unternahmen erste Löschmaßnahmen. Bauhandwerker waren gerade am Innenausbau tätig, als sie Rauch in einem Schacht entdeckten. Sie durchsuchten das Haus und fanden im Dachgeschoss einen Brand im Dachstuhl vor. Während ein Mitarbeiter ...

mehr