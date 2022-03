Feuerwehr München

FW-M: Absturz auf Baustelle (Au)

München (ots)

Montag, 7. März 2022, 16.11Uhr

Ohlmüllerstraße

Auf einer Baustelle im Stadtteil Au ist ein Arbeiter abgestürzt und musste von der Feuerwehr gerettet werden.

Der 23-Jährige stürzte innerhalb der Baustelle etwa drei Meter tief ab. Seine Kollegen riefen umgehend den Rettungsdienst.

Das Rettungsdienstpersonal untersuchte und behandelte den Verletzten vor Ort. Da dieser in etwa acht Meter Tiefe lag und zur weiteren Behandlung in eine Klinik musste, forderte der Rettungsdienst weitere Einsatzkräfte der Feuerwehr nach.

Der Verunfallte wurde zunächst in eine Schleifkorbtrage umgelagert. Mitarbeiter der Höhenrettungsgruppe der Feuerwehr befestigten die Schleifkorbtrage an dem vorhandenen Baukran. Danach konnte der junge Mann in Begleitung eines Höhenretters nach oben verbracht werden.

Das Rettungspersonal übernahm anschließend wieder den Patienten und transportierte ihn in eine Münchner Klinik.

Wie es zu dem Unfall kam, ermittelt die Polizei.

Eingesetzte Kräfte: Berufsfeuerwehr

