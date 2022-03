Feuerwehr München

FW-M: Katze aus Schacht befreit (Schwabing)

München (ots)

Sonntag, 6. März 2022, 16.36 Uhr

Destouchesstraße

Am Sonntagnachmittag ist ein Kleinalarmfahrzeug der Feuerwehr zu einer überraschend anderen Tierrettung alarmiert worden. Vor Ort stellte sich heraus, dass eine Katze in einen Versorgungsschacht geklettert war, und dann leider drei Meter nach unten rutschte. Den Einsatzkräften blieb keine Wahl: Mit schwerem Brechwerkzeug schlugen und bohrten die Kollegen in der darunterliegenden Wohnung ein Loch in die Wand. Nach rund zwei Stunden konnte die sechsjährige Schuri schließlich gesund gerettet werden. Sie wurde im Anschluss der überglücklichen Besitzerin übergeben. Wie die Katze in den Versorgungsschacht kam, bleibt ihr Geheimnis. (jän)

Eingesetzte Kräfte: Berufsfeuerwehr

