FW-M: Küchenzeile in Brand (Arabellapark)

München (ots)

Freitag, 4. März 2022, 07.44 Uhr

Daphnestraße

Freitagmorgen ist eine Küchenzeile in einem Einzimmerappartement in Brand geraten. Eine Ausbreitung konnte durch schnelles Eingreifen verhindert werden.

Der Hausmeister bemerkte das Pfeifen des Rauchmelders und sah schwarzen Rauch in der Wohnung. Daraufhin alarmierte er die Feuerwehr. Als die ersten Einsatzkräfte eintrafen, wurden sie vom Mitteiler in die Situation eingewiesen.

Um eine Rauchausbreitung in den Treppenraum zu verhindern, brachten die Feuerwehrleute an der Eingangstüre des Appartements einen Rauchschutzvorhang an. Anschließend ging ein Trupp unter Atemschutz in die Brandwohnung. Das Feuer in der Küche wurde mit einem C-Rohr abgelöscht. Um den Brandrauch aus dem Appartement zu bekommen, setzte die Feuerwehr einen tragbaren Lüfter ein.

Der Sachschaden kann von der Feuerwehr nicht beziffert werden. Zur Klärung der Brandursache ermittelt die Polizei.

Eingesetzte Kräfte: Berufsfeuerwehr und Freiwillige Feuerwehr Zu diesem Einsatz liegen der Branddirektion München keine Fotos vor. (kiß)

