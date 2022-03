Feuerwehr München

FW-M: Brand in Diskothek (Lehel)

Bild-Infos

Download

2 weitere Medieninhalte

München (ots)

Dienstag, 1. März 2022, 20.18 Uhr

Prinzregentenstraße

Am Dienstagabend hat es in einem Getränkelager in einer Diskothek gebrannt. Der entstandene Sachschaden liegt im fünfstelligen Bereich.

Die Auslösung einer automatischen Brandmeldeanlage führte zur Alarmierung der Feuerwehr. Als die disponierten Kräfte an der Adresse eintrafen, gingen sie zur Brandmeldeanlage. Dort wurde die Auslösung eines Rauchmelders im Untergeschoss angezeigt. Ein Trupp begab sich zur Erkundung in den angezeigten Bereich. Bereits mit Betreten des Untergeschosses war eine Verrauchung und Brandgeruch festzustellen. Als der Trupp den betroffenen Kellerraum erreichte, fand dieser das Getränkelager brennend vor. Der Trupp gab die Information umgehend an den Einsatzleiter weiter und leitete sofort erste Löschmaßnahmen ein. Nachdem der Einsatzleiter die Rückmeldung aufgenommen hatte, forderte er einen weiteren Löschzug sowie ein Sonderlöschmittelfahrzeug an. Um den Brand in dem Getränkelager zu löschen und eine Brandausbreitung auf weitere Räume zu verhindern, bekämpften die Feuerwehrkräfte das Feuer von zwei Seiten. Gleichzeitig kontrollierten zusätzliche Trupps das anliegende Museum auf eine Rauchausbreitung. Das Feuer war nach knapp einer Stunde unter Gewalt und wenig später gelöscht.

Um den Brandrauch aus dem Gebäude zu entfernen, benutzten die Einsatzkräfte die Lüftungsanlage des Gebäudekomplexes sowie mehrere Hochleistungslüfter der Feuerwehr. Aufgrund der baulichen Begebenheiten dauerten die Lüftungsarbeiten weitere zwei Stunden.

Somit war nach insgesamt drei Stunden der Einsatz für die Feuerwehr beendet.

Es wurde niemand verletzt.

Das Fachkommissariat der Polizei ermittelt zur Brandursache.

Eingesetzte Kräfte: Berufsfeuerwehr und Freiwillige Feuerwehr

(ret)

Original-Content von: Feuerwehr München, übermittelt durch news aktuell