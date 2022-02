Feuerwehr München

FW-M: Linienbus prallt auf Lkw (Bogenhausen)

München (ots)

Mittwoch, 23. Februar 2022, 08.12 Uhr

Hornsteinstraße

Am Mittwochmorgen ist ein Linienbus der MVG auf einen Lkw aufgefahren. Der Fahrer des Busses wurde dabei schwer verletzt.

Der Bus befuhr die Hornsteinstraße und kollidierte mit einem Lkw. Im Linienbus selbst befanden sich der Fahrer und vier Passagiere. Der Lenker wurde bei dem Zusammenstoß eingeklemmt und konnte sich nicht selbsttätig aus seiner misslichen Lage befreien.

Die angerückten Einsatzkräfte der Feuerwehr sicherten den Bereich der Unfallstelle. Über die Seitentür des Busses verschafften sie sich gewaltsam Zugang zum Fahrzeuginneren. Der Sitz des eingeklemmten Fahrers wurde nach hinten verschoben. Somit war dieser wieder frei. Die Besatzung eines Rettungswagens und eines Notarztes versorgten den Patienten vor Ort und transportierten ihn in den Schockraum einer Münchner Klinik. Die Passagiere selbst konnten zu Fuß den Bus verlassen und begaben sich in die Hände weiterer Rettungsdienstbesatzungen. Eine schwangere Frau wurde vorsorglich zur Abklärung in eine Münchner Klinik transportiert. Die drei anderen Fahrgäste konnten ambulant vor Ort versorgt werden.

Im Bereich der Hornstraße kam es für zirka zwei Stunden zu Verkehrsbehinderungen.

Zur Höhe des entstandenen Sachschadens kann die Feuerwehr keine Angaben machen. Das Unfallkommando der Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

Eingesetzte Kräfte: Berufsfeuerwehr

