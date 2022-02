Feuerwehr München

FW-M: Rauchwolke über dem Euro-Industriepark (Freimann-Milbertshofen)

Bild-Infos

Download

2 weitere Medieninhalte

München (ots)

Freitag, 18. Februar 2022, 10.55 Uhr

Lindberghstraße

Mehr als 100 Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr bekämpfen zusammen mit Kräften der Freiwilligen Feuerwehr und dem THW in einem Großeinsatz seit dem späten Vormittag einen ausgedehnten Brand in einer Lagerhalle im Euro-Industriepark. Kurz vor elf Uhr meldeten mehrere Anruferinnen und Anrufer einen Brand in einer etwa 600 Quadratmeter großen Lagerhalle in der Lindberghstraße. Rauchschwaden würden sich in Richtung Sudetendeutsche Straße ausbreiten. Die Rauchwolke im Norden war selbst vom Odeonsplatz aus sichtbar. Als die ersten Einsatzkräfte eintrafen, stand bereits die gesamte Lagerhalle in Flammen. Da das Feuer in der gesamten Halle wütete, alarmierten sie sofort weitere Einsatzkräfte nach. Währenddessen löschten die Trupps von außen und oben mit Schaum, da sie die Halle wegen der Einsturzgefahr nicht betreten konnten. Das benachbarte Gebäude wurde abgeriegelt, um ein Übergreifen des Feuers zu verhindern. Gegen 12 Uhr war der Brand unter Kontrolle.

Die Feuerwehr empfahl zeitweise, in der Umgebung Fenster und Türen geschlossen zu halten. Menschen waren nicht in Gefahr. Der nahe Wertstoffhof Schwabing-Freimann wurde zeitweise wegen des Feuers geschlossen.

Aufgrund der komplizierten Löschmaßnahmen werden sich die Arbeiten noch mehrere Stunden / bis in die Nacht hinziehen. Zur Brandursache und Schadenshöhe kann derzeit keine Aussage getroffen werden. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Eingesetzte Kräfte: Berufsfeuerwehr und Freiwillige Feuerwehr

(uh)

Original-Content von: Feuerwehr München, übermittelt durch news aktuell