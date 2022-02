Feuerwehr München

FW-M: Bilanz von Ylenia (Stadtgebiet)

Donnerstag, 17. Februar 2022, bis 13 Uhr München

Das Tief Ylena hat seit Mittwochabend nur wenige Einsätze für die Feuerwehr München beschert.

Seit den gestrigen Abendstunden stiegen die Windgeschwindigkeiten stetig an und fegten über die Stadt München. Trotz den teils erheblichen Böen, blieben die Anrufe bei der Feuerwehr auf einem sehr niedrigen Niveau im Vergleich zu anderen Unwetterlagen.

Vom Mittwochabend 18 Uhr bis heute um 16 Uhr zählte die Feuerwehr daher lediglich 30 Einsätze, deren Ursache in der Wetterlage zu sehen ist. An vergleichbaren Stürmen gingen die Alarmzahlen schnell in den dreistelligen Bereich, glücklicherweise dieses Mal nicht.

Nennenswert ist lediglich ein Einsatz in der Buchauerstraße, bei der eine etwa 20 Meter hohe Fichte abgebrochen ist und sich auf ein Haus gelegt hat. Nach der Lageeinschätzung durch die Einsatzkräfte entfernten sie den Baum - gesichert durch den Kran der Feuerwehr.

Ansonsten handelte es sich bei den restlichen Einsätzen im Gro um herabgefallene oder abgebrochene Äste.

Personenschäden sind keine aufgenommen worden, ein Sachschaden ist nicht bekannt.

Eingesetzte Kräfte: Berufsfeuerwehr und Freiwillige Feuerwehr

