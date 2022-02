Feuerwehr München

FW-M: Umfangreiche Löschmaßnahmen nach Wohnungsbrand (Obergiesing)

München (ots)

Donnerstag, 17. Februar 2022, 2.41 Uhr

Wendelsteinstraße

70 Einsatzkräfte haben in den frühen Morgenstunden einen Brand in einem einstöckigen Gebäude in Obergiesing bekämpft. Kurz vor drei Uhr morgens meldeten Anwohnerinnen und Anwohner, dass es eine Rauchentwicklung in einem Rückgebäude in der Wendelsteinstraße gäbe.

Die ersteintreffenden Einsatzkräfte stellten sofort fest, dass ein Brand in dem eingeschossigen Gebäude im Hinterhof ausgebrochen war. Aufgrund der Konstellation der Bebauung und der bereits erheblichen Flammen und des Rauchs alarmierten sie sofort weitere Einsatzkräfte nach. Währenddessen leiteten die Fahrzeugbesatzungen sofort die Löschmaßnahmen an dem Objekt mit zwei C-Rohren ein.

Da zuerst keine Kenntnisse über die baulichen Gegebenheiten vorlagen, wurden mehrere anliegende Gebäude vorsorglich evakuiert. Ein Teil der zu Evakuierenden musste mit Fluchthauben an dem Brand vorbeigeführt werden, da der Gebäudeausgang - und damit der einzige Fluchtweg - direkt am Brandobjekt lag.

Insgesamt wurden 40 Anwohnerinnen und Anwohner in einem Großraumrettungswagen und einem weiteren Einsatzfahrzeug der Feuerwehr für zwei Stunden betreut.

Nach einer Stunde fanden die Einsatzkräfte erst den Brandherd da sie dazu viele Einrichtungsgegenstände umräumen mussten. Die Löschmaßnahmen dauerten aber dann noch weitere Stunden an, bis auch die Rauchentwicklung unter Kontrolle war. Hierzu musste auch die Dachkonstruktion geöffnet und kontrolliert werden. Für diese Maßnahmen wurde auch eine Drehleiter eingesetzt. Die abschließenden Arbeiten zogen sich bis in den Vormittag hinein.

Zur Brandursache und dem Schaden kann derzeit keine Aussage getroffen werden, die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Eingesetzte Kräfte: Berufsfeuerwehr und Freiwillige Feuerwehr

