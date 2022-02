Feuerwehr München

FW-M: Mercedes brennt aus (Moosach)

München (ots)

Donnerstag, 10. Februar 2022, 14.16 Uhr

Hugo-Troendle-Straße

Ein Mercedes brannte am frühen Nachmittag in Moosach komplett aus. Mehrere Anrufer meldeten der Integrierten Leitstelle einen brennenden Pkw auf einem Parkplatz in der Hugo-Troendle-Straße. Der Fahrer hatte zunächst selbstständig versucht sein Fahrzeug zu löschen.

Der Mercedes-Benz konnte trotz dem schnellen Eingreifen von zwei Hilfeleistungslöschahrzeugen nicht mehr vor dem Totalschaden bewahrt werden. Der Sachschaden wird von der Feuerwehr auf etwa 20.000 Euro geschätzt.

Eingesetzte Kräfte: Berufsfeuerwehr und Freiwillige Feuerwehr

Zu diesem Einsatz liegen der Branddirektion München keine Fotos vor. (saur)

