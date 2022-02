Feuerwehr München

FW-M: Schnelle Reaktion (Solln)

München (ots)

Mittwoch, 9. Februar 2022, 12.15 Uhr

Herterichstraße

Mittwochnachmittag musste der Rettungswagen der Feuerwache 1 seine Alarmfahrt unterbrechen. In der Herterichstraße fiel den Beamten eine hektische Restaurantmitarbeiterin vor einem Speiselokal auf. Die Kollegen ahnten einen Notfall, informierten die Leitstelle und unterbrachen ihre ursprüngliche Alarmfahrt.

Im Restaurant trafen die Einsatzkräfte eine bewusstlose 80-jährige Frau am Boden an. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Restaurants hatten die Dame bereits in die stabile Seitenlage gebracht. Schnell fanden die Rettungskräfte die Ursache heraus. Die Frau hatte sich so stark verschluckt, dass ihre Atemwege blockiert wurden.

Mit einer speziellen Zange entfernten die Rettungskräfte die verschluckte Kalbsleber, so dass die Frau wieder selbstständig atmen konnte. Bewusstlos aber kreislaufstabil wurde die Patientin in eine Münchner Klinik transportiert. Zu dem ursprünglichen Einsatz disponierte die Leitstelle einen anderen Rettungswagen.

