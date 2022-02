Feuerwehr München

FW-M: Waschmaschine in Brand (Hadern)

Freitag, 4. Februar 2022, 16.26 Uhr

Giardinistraße

Am späten Nachmittag hat eine Waschmaschine im Gemeinschaftswaschkeller einer fünfstöckigen Wohnanlage in Hader gebrannt.

Ein Bewohner hatte Rauch im Treppenhaus bemerkt, die Feuerwehr alarmiert und die Bewohner gewarnt. Da dichter schwarzer Rauch aus den Lichtschächten drang, war sofort klar, dass es sich um einen Brand im Keller handelt. Mit zwei C-Rohren und unter Atemschutz gingen die Einsatzkräfte in das Untergeschoss vor und fanden dort, in einem gemeinschaftlich genutzten Waschraum, eine in Flammen stehende Waschmaschine vor. Bereits wenig später war der Brand gelöscht. Die Bewohner des Wohnblocks hatten nahezu vollständig das Haus verlassen. Jene, die in den Wohnungen verblieben waren, konnten gefahrlos dort verbleiben.

Mit zwei Hochleistungslüftern wurde anschließend das Gebäude, insbesondere der Keller und das Treppenhaus vom Rauch befreit. Nach einer Kontrolle der Wohnungen auf Raucheintrag durften die Mieter wieder in ihre Wohnungen zurückkehren.

Durch die frühzeitige Entdeckung des Brandes und das schnelle Eingreifen konnte der Sachschaden mit geschätzt unter 10.000 Euro vergleichsweise gering gehalten werden.

Eingesetzte Kräfte: Berufsfeuerwehr und Freiwillige Feuerwehr

Zu diesem Einsatz liegen der Branddirektion München keine Fotos vor.

