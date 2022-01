Feuerwehr München

FW-M: Nächtlicher Zimmerbrand mit einem Verletzten (Au-Haidhausen)

Bild-Infos

Download

München (ots)

Samstag, 29. Januar 2022, 03.52 Uhr

Schlotthauerstraße

In der Nacht auf Samstag ist es zu einem Zimmerbrand in einem Mehrparteienhaus gekommen.

Anrufer meldeten der Integrierten Leitstelle eine Rauchentwicklung in einer Wohnung im Erdgeschoss. Als die Einsatzkräfte an der Einsatzstelle eintrafen war eine starke Rauchentwicklung wahrnehmbar. Sofort wurde ein Löschangriff über das Treppenhaus und die Terassentüren eingeleitet. Nach 30 Minuten war das Feuer gelöscht. Die Bewohner des Hauses und der Bewohner der Brandwohnung verließen selbstständig ihre Wohnungen. Die beschädigte Wohnung ist derzeit unbewohnbar, der Betroffene ist mit einer Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus eingeliefert worden. Im Anschluss wurden die angrenzenden Wohnungen kontrolliert, und mit einem Hochleistungslüfter wurde die Erdgeschoßwohnung entraucht.

Der Sachschaden wir von Seiten der Feuerwehr auf rund 60.000 Euro geschätzt. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Eingesetzte Kräfte: Berufsfeuerwehr

(jän)

Original-Content von: Feuerwehr München, übermittelt durch news aktuell