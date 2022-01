FW-M: Sprinter im Vollbrand (Kleinhadern)

Feuerwehr München

Mittwoch, 26. Januar 2022, 18.49 Uhr

Krokusstraße und Levkojenplatz

Am Mittwochabend ist ein Transporter mit Flüssiggas komplett ausgebrannt.

Ein Sprinter mit 800 Liter Flüssiggas entzündete sich während der Fahrt. Der Fahrer bemerkte Rauch und verständigte die Integrierte Leitstelle mit dem Zusatz "800 Liter Sauerstoff an Bord".

Ein Großaufgebot an Einsatzfahrzeugen rückte an. Sofort wurde die Einsatzstelle großzügig abgesperrt. Vier Trupps mit Pressluftatmern und vier C-Rohren begannen mit den Löscharbeiten. Zusätzlich wurde mit Druckluftschaum von einem Sonderlöschmittelfahrzeug unterstützt. Nach zehn Minuten wurde "Feuer in Gewalt" gemeldet.

Der noch verbliebene Sauerstoff im Fahrzeug wurde kontrolliert abgelassen und mit einem Hochleistungslüfter verblasen.

Bei dem Einsatz gab es keine Verletzten. Der Sachschaden kann von der Feuerwehr nicht beziffert werden. Eine Fachfirma hat die Reinigung der Einsatzstelle übernommen. Der Betreiber des Transporters lässt das ausgebrannte Fahrzeug abtransportieren.

