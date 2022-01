Feuerwehr München

FW-M: Aufmerksamer Mitarbeiter (Untersendling)

Sonntag, 9. Januar 2022, 04.36 Uhr

Nestroystraße

Ein aufmerksamer Mitarbeiter der Stadt hat in den frühen Morgenstunden einen Brand entdeckt und verhinderte somit Schlimmeres.

Der städtische Mitarbeiter war mit seiner Arbeit beschäftigt, als er in einer Gaststätte Rauch aus dem Dach feststellte. Ohne zu zögern rief der Mann in der Integrierten Leitstelle an und schilderte seine Beobachtung.

Die alarmierten Einsatzkräfte sahen Feuerschein und gesprungene Fensterscheiben im Gastraum des Restaurants. Mit sieben Pressluftatmern und zwei C-Rohren gingen sie über ein Fenster und eine Tür in das Gebäude. Nach kurzer Zeit konnte - Feuer aus - gemeldet werden. Das Dach wurde geöffnet, um mögliche Glutnester abzulöschen. Ein Hochleistungslüfter entrauchte das Gebäude. Ebenso hatte ein Trupp den Kellerbereich nach Personen abgesucht.

Nach zirka eineinhalb Stunden war der Einsatz beendet.

Personen waren zu keinem Zeitpunkt in Gefahr oder wurden verletzt. Die Höhe des Sachschadens ist unbekannt. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Eingesetzte Kräfte: Berufsfeuerwehr und Freiwillige Feuerwehr Zu diesem Einsatz liegen der Branddirektion München keine Fotos vor.

