Feuerwehr München

FW-M: Ungeplante Hausgeburt (Sendling)

München (ots)

Montag, 3. Januar 2022, 9.40 Uhr

Lenggrieser Straße

Am Vormittag hat eine 30-Jährige ihr erstes Kind, anders als geplant, zu Hause auf die Welt gebracht.

Als die 30-Jährige bemerkte, dass ihre Fruchtblase geplatzt war, informierte sie ihren Mann darüber, dass sie jetzt in ein Krankenhaus fahren müssen. Bis das Vorhaben ausgesprochen war, waren die Wehen bereits so kräftig und in kurzen Abständen, dass dem Paar nichts anderes mehr übrig blieb als die 112 zu rufen.

Die Einsatzkräfte von Notarzt und Rettungsdienst unterstützten die werdende Mutter bei der Geburt bis zum Eintreffen der Hebamme. Nach kurzer Zeit war der kleine James gesund und munter auf der Welt.

Nach einer kleinen Schmuseeinheit zwischen Mama, James und dem frisch gebackenem Papa wurden Mutter und Kind vorsorglich in ein Münchner Krankenhaus transportiert.

Eingesetzte Kräfte: Berufsfeuerwehr

Zu diesem Einsatz liegen der Branddirektion München keine Fotos vor.

(sco)

Original-Content von: Feuerwehr München, übermittelt durch news aktuell