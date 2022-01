Feuerwehr München

FW-M: Erneuter Strohballenbrand (Riem)

München (ots)

Sonntag, 2. Januar 2022, 19.50 Uhr

De-Gasperi-Bogen

Erneut sind die Strohballen am Schlittenberg in Riem in Flammen gestanden.

Eine Anruferin meldete kurz vor acht Uhr abends, dass ein Strohballen brenne. An dem Schlittenberg war die Feuerwehr bereits in der Silvesternacht, um die Ballen zu löschen (siehe Silvesterbilanz 21/22).

Die Einsatzkräfte der Wache Riem stellten vor Ort nicht nur einen brennenden Ballen fest, sondern einen Brand auf etwa 100 Quadratmetern. Während die Löschmaßnahmen eingeleitet wurden, forderte der Einsatzleiter weitere Kräfte und ein Sonderlöschmittelfahrzeug nach. Für die brennenden, noch nicht zerlegten Strohballen wurden Löschlanzen eingesetzt, um die Flammen und die Glut in der Tiefe zu löschen.

Die kompletten Maßnahmen dauerten 90 Minuten, ein Sachschaden kann nicht genannt werden.

Eingesetzte Kräfte: Berufsfeuerwehr und Freiwillige Feuerwehr

Zu diesem Einsatz liegen der Branddirektion München keine Fotos vor.

(pyz)

