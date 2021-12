Feuerwehr München

FW-M: Brennende Couch sorgte für Feuerwehreinsatz (Untergiesing)

München (ots)

Freitag, 31. Dezember 2021, 3.21 Uhr

Agilolfingerstraße

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag gab es ein Feuer in einem Sozialpsychiatrischen Zentrum in Untergiesing. Aufgrund einer ausgelösten Brandmeldeanlage wurde ein Löschzug in die Agilolfingerstraße alarmiert. Auf Anfahrt bestätigte sich bereits ein Brand in einem Aufenthaltsraum.

Mehrere Trupps mit Atemschutz gingen zur Brandbekämpfung in das Gebäude vor. Die Bewohner waren zu diesem Zeitpunkt bereits alle vor dem Haus versammelt. Schnell wurde eine brennende Couch als Brandursache ausgemacht. Nach etwa 20 Minuten war das Feuer gelöscht und das Gebäude mit Hilfe von Hochleistungslüftern entraucht. Verletzt wurde bei diesem Brand niemand. Das Fachkommissariat der Polizei München hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Höhe des Sachschadens kann von der Feuerwehr nicht benannt werden.

Eingesetzte Kräfte: Berufsfeuerwehr

Zu diesem Einsatz liegen der Branddirektion München keine Fotos vor. (saur)

