FW-M: Abendliche Küchenbrände (Obermenzing, Untergiesing)

München (ots)

Mittwoch, 29. Dezember 2021, 19.14 Uhr

Nusselstraße Mittwoch, 29. Dezember 2021, 21.49 Uhr Schönstraße

Am Abend ist es in München zu zwei Küchenbränden gekommen. Bei einem ist eine 46-Jährige schwer verletzt worden.

In der Nusselstraße in Obermenzing bemerkten Nachbarinnen und Nachbarn einen Rauchwarnmelder im Erdgeschoss und riefen die Feuerwehr.

Die Einsatzkräfte konnten sofort einen Feuerschein durch ein Fenster sehen. Ein Atemschutztrupp stürmte mit einem C-Rohr in die Wohnung und löschte das Feuer in der Küche. In dieser Wohnung war niemand vorzufinden. Sie musste abschließend noch vom giftigen Brandrauch befreit werden. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 5.000 Euro.

In der Schönstraße löschte eine 46-Jährige brennendes Fett mit Wasser. Dabei kam es zu einer Fettexplosion, die die Frau schwer verletzte.

Die kurze Zeit später eintreffenden Einsatzkräfte von Rettungsdienst und Feuerwehr versorgten die Frau und löschten den Küchenbrand.

Nach einer Erstversorgung musste die Schwerverletzte in ein Krankenhaus transportiert werden.

An der Küche entstand ein Totalschaden.

Information der Feuerwehr: Versuchen Sie niemals brennendes Fett oder Öl mit Wasser bzw. mit nichtbrennbaren Flüssigkeiten zu löschen! Sollten Sie Löschmaßnahmen durchführen wollen, nutzen Sie dafür einen Deckel oder eine Decke, um die Flammen zu ersticken. Anschließend nehmen Sie den Topf vom Herd. Rufen Sie aber bitte in jedem Fall die 112!

Eingesetzte Kräfte: Berufsfeuerwehr und Freiwillige Feuerwehr

Zu diesem Einsatz liegen der Branddirektion München keine Fotos vor.

(sco)

