FW-M: Großalarm wegen Lüftungsanlage (Pasing)

München (ots)

Dienstag, 28. Dezember 2021, 17.47 Uhr

Landsberger Straße

In einem Schnellrestaurant in der Landsberger Straße hat am Dienstnachmittag eine Filteranlage eines Dunstabzuges Feuer gefangen. Ein Großaufgebot von Feuerwehr und Rettungsdienst war im Einsatz. Ein Mitteiler meldete der Leitstelle Flammen, die aus einem Schacht sichtbar wären. Sofort wurde das Restaurant von Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen evakuiert. Als die Einsatzkräfte in der Landsberger Straße eintrafen, war deutlicher Funkenflug aus Abluftschächten auf dem Dach sichtbar.

Daraufhin öffnete die Feuerwehr die Lüftungsanlage und demontierte sie teilweise. Mit Hilfe von Kohlendioxid-Löschern wurde der Brand gelöscht. Im Lokal gab es während der Arbeiten der Feuerwehr keine Verrauchung, allerdings ist das Restaurant nun aufgrund der fehlenden Lüftungsanlage bis auf Weiteres geschlossen.

Verletzte gab es bei diesem Einsatz keine zu beklagen. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Eingesetzte Kräfte: Berufsfeuerwehr und Freiwillige Feuerwehr

