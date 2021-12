Feuerwehr München

FW-M: Adventsgesteck fängt Feuer (Neuhausen-Nymphenburg)

München (ots)

Donnerstag, 16. Dezember 2021, 18.35 Uhr

Therese-Danner-Platz

Am Donnerstagabend hat eine Hausnotrufzentrale bei der Integrierten Leitstelle eine Rauchentwicklung in einer Wohnung gemeldet.

Umgehend wurden Einsatzkräfte zur genannten Adresse alarmiert. Eine anwesende Pflegekraft hatte die Bewohnerin bereits aus der Wohnung gebracht und Löschversuche unternommen. Das in Brand geratene Adventsgesteck konnte mit Hilfe eines Kleinlöschgerätes komplett gelöscht werden. Die Wohnung wurde durch die Feuerwehr entraucht und die leicht verletzte Bewohnerin mit einem Rettungswagen in eine Münchner Klinik gebracht.

Der Sachschaden kann seitens der Feuerwehr nicht beziffert werden.

Eingesetzte Kräfte: Berufsfeuerwehr

Zu diesem Einsatz liegen der Branddirektion München keine Fotos vor.

(jän)

Die Feuerwehr weist in diesem Zusammenhang nochmals auf die Brandgefahr von Adventsgestecken und Christbäumen hin.

Unsere Tipps:

- Kaufen Sie einen frischen Baum und stellen Sie ihn bereits vor dem Fest in ein Gefäß mit Wasser. - Stellen Sie den Baum standsicher und in ausreichendem Abstand zu brennbaren Gegenständen auf. - Stellen Sie Adventsgestecke nur auf feuerfeste Unterlagen. - Verwenden Sie am besten Elektro/LED-Kerzen. - Wenn Sie dennoch nicht auf Wachskerzen verzichten wollen, dürfen Sie diese nie unbeaufsichtigt lassen. Bringen Sie die Kerzen nicht unmittelbar unter einem Ast an und achten Sie auf ausreichenden Abstand zu Zweigen. - Vergewissern Sie sich immer, ob Sie auch alle Kerzen gelöscht haben. - Verzichten Sie auf Sternwerfer in der Wohnung. - Stellen Sie einen mit Wasser gefüllten Eimer oder einen Feuerlöscher bereit.

Alarmieren Sie bei einem Brand unverzüglich die Feuerwehr!

Original-Content von: Feuerwehr München, übermittelt durch news aktuell