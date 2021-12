Feuerwehr München

FW-M: Sofabrand im Keller (Milbertshofen)

München (ots)

Donnerstag, 9. Dezember 2021, 21.10 Uhr

Helene-Mayer-Ring

Ein Brand im Untergeschoss eines Hochhauses in Milbertshofen hat für ein Großaufgebot von Feuerwehr und Rettungsdienst gesorgt.

Mehrere Anrufer meldeten der Integrierten Leitstelle Rauch in den Fluren mehrerer Stockwerke. Schnell konnte ein brennendes Sofa im Untergeschoss als Ursache festgestellt und abgelöscht werden. Die Einsatzkräfte kontrollierten alle Etagen und sorgten im Anschluss in den betroffenen Bereichen für eine natürliche Entrauchung. Während des Einsatzes konnten die Bewohner in ihren Wohnungen verbleiben.

Nach etwa zwei Stunden war der Einsatz für die etwa 80 Einsatzkräfte beendet.

Verletzt wurde niemand. Ein Sachschaden ist von der Feuerwehr nicht zu beziffern. Das Fachkommissariat der Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Eingesetzte Kräfte: Berufsfeuerwehr und Freiwillige Feuerwehr Zu diesem Einsatz liegen der Branddirektion München keine Fotos vor. (ost)

Original-Content von: Feuerwehr München, übermittelt durch news aktuell