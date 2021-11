Feuerwehr München

FW-M: Hund im Bus gefangen (Schwabing)

München (ots)

Mittwoch, 24. November 2021, 19.35 Uhr

Potsdamer Straße

Ein Hund namens "Bootsmann" ist in einem Linienbus vom Lüfterrad eines Wärmetauschers am Ausstieg gehindert worden.

Was war passiert? Eine ältere Dame befand sich mit ihrem Havaneser im Bus der MVG. Als das Frauchen im Begriff war auszusteigen, wollte Bootsmann nicht mit und gab klagende Geräusche von sich. Bei näherer Betrachtung stellte die Hundebesitzerin fest, dass ihr Liebling sich mit dem Schwanz verklemmt hatte. Sofort informierte sie den Busfahrer, der daraufhin die Weiterfahrt einstellte, aber auch nicht helfen konnte. Der Fahrer rief in der Integrierten Leitstelle an.

Ein Hilfeleistungslöschfahrzeug eilte zur Rettung. Mit einer Schere bewaffnet konnte das Team dem unglücklichen Bootsmann leider auch nicht helfen. So entschlossen sich die Feuerwehrleute, den Wärmetauscher teilweise zu zerlegen. Nach einiger Zeit gab das Gerät den eingeklemmten Schwanz wieder frei.

Überglücklich konnte die Hundebesitzerin ihren Bootsmann unverletzt wieder in die Arme schließen und ihren Weg weiter fortsetzen.

Sachschaden entstand keiner. Zeitverzögerung für den Bus der MVG: zirka 45 Minuten.

Eingesetzte Kräfte: Berufsfeuerwehr

Zu diesem Einsatz liegen der Branddirektion München keine Fotos vor.

(sei2)

Original-Content von: Feuerwehr München, übermittelt durch news aktuell