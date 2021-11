Feuerwehr München

FW-M: Langer Einsatz wegen Wasserschaden im Volkstheater (Schlachthofviertel)

München (ots)

Montag, 15. November 2021, 5.35 Uhr

Zenettistraße

Die Auslösung einer Brandmeldeanlage im Schlachthofviertel hat sich in den frühen Morgenstunden zu einem langwierigen Einsatz für die Feuerwehr München entwickelt.

"Brandmeldeanlage mit Einsatzplan -" so wurden die Einsatzkräfte zu früher Stunde in das Volkstheater in der Zenettistraße alarmiert. Vor Ort stellte sich eine Auslösung der Sprühflutanlage - Teil der Sprinkleranlage, bei der alle Düsen zeitgleich auslösen - heraus. Bei der Kontrolle erkannten die Trupps bereits, dass erhebliche Mengen Wasser im Hinterbühnenbereich aus der Anlage ausgetreten waren. Trotz des zeitgleichen Abdrehens des betroffenen Sprinklerstrangs drang weiteres Wasser, welches sich in den Rohren befand, aus.

Gemeinsam mit dem Personal der Haustechnik begannen die Einsatzkräfte sofort, das Wasser aus sensiblen Bereichen der Technik abzupumpen. Schon zu Beginn der Arbeiten forderte der Einsatzleiter weitere Pumpen und Wassersauger zur Eingrenzung des Wasserschadens nach. Den gesamten Vormittag über bahnten sich die Einsatzkräfte und die Haustechnik den Weg zu teils schwerst erreichbaren Stellen in Zwischenböden, Nischen, Schächten, Unterböden, Stellanlagen und Verkleidungen, um so viel Wasser wie möglich aufnehmen zu können.

Die Arbeiten dauerten bis 12.30 Uhr an. In diesen sieben Stunden wurden 35 Einsatzkräfte mit sechs Wassersaugern und zwei Tauchpumpen für die Maßnahmen eingesetzt.

Danach wurde die Einsatzstelle den zuständigen Betreibern des Theaters übergeben. Diese begannen schon während der Wasseraufnahme die Schäden zu begutachten.

Über die weiteren Auswirkungen des Wasseraustritts und die Folgeschäden kann von der Feuerwehr keine Aussage getroffen werden.

Eingesetzte Kräfte: Berufsfeuerwehr

Zu diesem Einsatz liegen der Branddirektion München keine Fotos vor.

(pyz)

Original-Content von: Feuerwehr München, übermittelt durch news aktuell