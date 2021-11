Feuerwehr München

FW-M: Gevatter Fuchs auf Abwegen (Trudering-Riem)

München (ots)

Donnerstag, 11. November 2021, 15.28 Uhr Willy-Brandt-Allee

Ein ausgewachsener Fuchs labte sich in einer Halle mit feinsten Köstlichkeiten, bis die Feuerwehr eintraf und dem Treiben ein jähes Ende bereitete.

Was war geschehen? Der ausgewachsene Fuchs fand eine Zugangsmöglichkeit in die Lagerhalle eines Caterers. Ein Mitarbeiter bemerkte das Raubtier und versuchte beruhigend auf ihn einzuwirken. Jedoch war Reineke Fuchs nicht zu bewegen, die Örtlichkeit zu verlassen und nahm sein selbstverordnetes Recht auf Mundraub in Anspruch. Daraufhin suchte der Herr Hilfe bei der Feuerwehr.

Kurzer Hand entsandte die Integrierte Leitstelle ein Hilfeleistungslöschfahrzeug mit Tierfangkiste. Die Feuerwehrleute stellten die Kiste auf und leiteten Gevatter Fuchs Mithilfe mehrerer größerer Holzplatten wohlgenährt in Selbige.

Da der Fuchs keine Verletzungen aufwies, wurde er abseits des Geländes (satt) wieder in Freiheit entlassen.

Ende gut, alles gut ...

Eingesetzte Kräfte: Berufsfeuerwehr

(sei2)

Original-Content von: Feuerwehr München